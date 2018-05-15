Kolay alışveriş

Dijital dönüşüm danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, yakın zamanda perakende sektörünü etkileyecek teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri paylaştı. Yapay zekanın gelişimiyle dijital dönüşümün gelecekte perakende sektörünü etkileyeceğini ve bu dönüşümden küçüklü, büyüklü tüm perakende kuruluşlarının etkileneceğini belirten Erdör, sektörü bekleyen yeni teknolojileri şu şekilde sıraladı:
Dijital Akıllı Aynalar: Perakendeciler, kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi için giyinme odalarına dijital aynalar eklemeye başladı. Gelecekte daha da yaygınlaşacak akıllı ayna teknolojisiyle müşterileriler beden ölçülerini sisteme girebilecek ve bu şekilde internet üzerinden de gönül rahatlığıyla alışverişini gerçekleştirebilecek. Bunun için bir kez mağazaya giderek ölçü verilmesialınması yeterli olacak. Akıllı aynalar ayrıca müşterilerin farklı kıyafetlere ait görüntülerini yan yana karşılaştırmasına da olanak sağlayacak.
Chatbotslar: Chatbotslar, gelecekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek uygulamalar olarak daha fazla hayatımıza girecek.
Kişiselleştirilmiş yapay zeka: Artık birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler öğreniyorlar. Yapay zekanın gelişimiyle elde edilen tüketici verilerini kullanmak, 2025'te perakende sektöründe odak nokta olacak. Mağazalar, her bir müşterinin gereksinimlerini ve verilerini kullanarak, müşterilerin ihtiyaçlarını daha akıllı hale getirecek ve müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler, fırsatlar sunacak. Ayrıca nesnelerin interneti, mağaza içi akıllı cihazları ve sensörler sayesinde perakendecilerin daha iyi, veri odaklı kararları verebilmelerine olanak tanıyacak.
Çalışansız dükkanlar: İçeride çalışanların olmadığı, QR code ile ürünlerin okutularak ödeme yapılabildiği ve işlemlerin çok daha hızlı yapıldığı çalışansız dükkanların ilk adımları yakın zamanda atıldı. Mağazadan tüketicinin aldığı ürünleri tespit etmek için yazılım altyapısı ve sensörler kullanarak çalışan bu dükkanlara girerken tüketicilerin yapması gereken tek şey, markanın oluşturduğu aplikasyonu kullanmak olacak.
Ses ile arama özelliği yaygınlaşacak: Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan 'görselle arama', e-perakendenin yükselen trendlerinden biri olacak. Örneğin elinizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, dilediğiniz bir e-ticaret sitesine girerek, resmi bu e-ticaret sitesine yükleyebileceksiniz. E-ticaret sitesi yüklediğiniz resme yakın tüm ürünleri ekranınızda size sunuyor olacak. 2020'ye doğru ise 'ses' ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz.
Dijital Akıllı Aynalar: Perakendeciler, kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi için giyinme odalarına dijital aynalar eklemeye başladı. Gelecekte daha da yaygınlaşacak akıllı ayna teknolojisiyle müşterileriler beden ölçülerini sisteme girebilecek ve bu şekilde internet üzerinden de gönül rahatlığıyla alışverişini gerçekleştirebilecek. Bunun için bir kez mağazaya giderek ölçü verilmesialınması yeterli olacak. Akıllı aynalar ayrıca müşterilerin farklı kıyafetlere ait görüntülerini yan yana karşılaştırmasına da olanak sağlayacak.
Chatbotslar: Chatbotslar, gelecekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek uygulamalar olarak daha fazla hayatımıza girecek.
Kişiselleştirilmiş yapay zeka: Artık birçok alanda hizmet vermeye başlayan makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler öğreniyorlar. Yapay zekanın gelişimiyle elde edilen tüketici verilerini kullanmak, 2025'te perakende sektöründe odak nokta olacak. Mağazalar, her bir müşterinin gereksinimlerini ve verilerini kullanarak, müşterilerin ihtiyaçlarını daha akıllı hale getirecek ve müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler, fırsatlar sunacak. Ayrıca nesnelerin interneti, mağaza içi akıllı cihazları ve sensörler sayesinde perakendecilerin daha iyi, veri odaklı kararları verebilmelerine olanak tanıyacak.
Çalışansız dükkanlar: İçeride çalışanların olmadığı, QR code ile ürünlerin okutularak ödeme yapılabildiği ve işlemlerin çok daha hızlı yapıldığı çalışansız dükkanların ilk adımları yakın zamanda atıldı. Mağazadan tüketicinin aldığı ürünleri tespit etmek için yazılım altyapısı ve sensörler kullanarak çalışan bu dükkanlara girerken tüketicilerin yapması gereken tek şey, markanın oluşturduğu aplikasyonu kullanmak olacak.
Ses ile arama özelliği yaygınlaşacak: Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan 'görselle arama', e-perakendenin yükselen trendlerinden biri olacak. Örneğin elinizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, dilediğiniz bir e-ticaret sitesine girerek, resmi bu e-ticaret sitesine yükleyebileceksiniz. E-ticaret sitesi yüklediğiniz resme yakın tüm ürünleri ekranınızda size sunuyor olacak. 2020'ye doğru ise 'ses' ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz.
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