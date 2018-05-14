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Unutkanlığa karşı bu gıdaları tüketin

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Unutkanlığa karşı bu gıdaları tüketin

Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 07:38
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