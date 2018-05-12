Kars Kalesi eteklerindeki Kars Çayı yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Kars'ta tarihi hamamda tarihi gülle bulundu
Kars'ta tarihi Muradiye Hamamı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top güllesi bulundu.
Etiketler: Kars , Muradiye Hamamı , top güllesi
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