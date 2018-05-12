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  1. Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

'ta tarihi hamamda tarihi gülle bulundu

'ta tarihi 'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top güllesi bulundu.


Kalesi eteklerindeki Kars Çayı yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan 'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 18:31
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