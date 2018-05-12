Nüfus Müdürlüğü pasaport randevu, başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2018 harç...

Pasaport başvurusu veya yenileme işlemleri Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Değişen yeni düzenleme ile pasaport işlemleri artık hem daha kolay hem daha hızlı. Bu sayede pasaport işlemleri tek kurum tarafından yapılacak. Bordo pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlar kendilerine en yakın il veya ilçe nüfus müdürlüklerine, yeşil pasaport veya hizmet pasaportu alacak vatandaşlar da il nüfus müdürlüklerine gidecek. Peki 2018 pasaport randevusu nasıl alınır? Pasaport harç ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? Detaylar haberimizde...

PASAPORT İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

Pasaport için randevu işlemleri artık nüfus müdürlükleri tarafından yapılıyor. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Randevu alacak vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR?

Daha önce verilen parmak izleri veya fotoğraflar nüfus müdürlüklerinde de geçerli olacak. 2018 yılında 6 aylık pasaport harç bedeli 137,40 TL olarak belirlendi. Bu bedele 108 TL değerinde defter bedeli de eklendiğinde 6 aylık pasaportun maliyeti toplamda 245,40 TL olmaktadır.



PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni düzenleme ile birlikte 2 Nisan tarihinden itibaren nüfus müdürlükleri sürücü belgesi başvurularını kabul etmeye başladı. Bordo pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlar, kendilerine en yakın il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak işlemlerini yapabilirler. Yeşil pasaport veya hizmet pasaportu için başvurular il nüfus müdürlüklerine yapılır. Başvurusu tamamlanan pasaportlar tanzim merkezinde düzenlendikten sonra başvuru sahibinin adresine 7 – 10 gön içinde PTT ile teslim edilir.. Peki bordo pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir??

PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? UMUMA MAHSUS PASAPORT (BORDO)

-TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

-2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm).

-Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.

-Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır.

-Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.

-Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır.

-Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli , Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.

-Vergi tahsil alındısının "MÜKELLEF" yazılı birinci suretine "TAHSİL EDİLMİŞTİR"kaşesi ile banka görevlisinin"ISLAK İMZASININ" bulunması gerekmektedir. Dekont müracaat esnasında ibraz edilecektir. İnternetten bu hesaba havale veya EFT yapılsa bile bankalardan bizzat makbuz alınması gerekmektedir.

-Pasaport Harç Bedeli Makbuzu

HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ PASAPORT)

Kimler Hizmet Damgalı Pasaport Alabilir:

-Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

-Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.

-Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Hizmet damgalı pasaport süresi:

-İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde; hizmet damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak en fazla beş seneyi geçmemek kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

-Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu,

-Nüfus cüzdanı aslı,

-2 adet 50 x 60 cm ebadında biyometrik vesikalık fotoğraf,

-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli"

-Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,

-Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat -sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir)

PASAPORT HARÇ BEDELİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Pasaport işlemleri için başvuru yapmadan önce belirtilen bankalara ücretlerin yatırılması gerekmektedir. İşte anlaşmalı bankalar:

-AKBANK T.A.Ş.

-AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

-ALTERNATİFBANK A.Ş.

-ANADOLUBANK A.Ş.

-ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

-CITIBANK A.Ş.

-DENİZBANK A.Ş.

-BURGAN BANK A.Ş.

-FİBABANKA A.Ş.

-FİNANSBANK A.Ş.

-HSBC BANK A.Ş.

-ICBC TURKEY BANK A.Ş.

-ING BANK A.Ş.

-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

-ODEA BANK A.Ş.

-ŞEKERBANK T.A.Ş.

-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

-TURKISHBANK A.Ş.

-TURKLAND BANK A.Ş.

-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

-VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.