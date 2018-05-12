Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre; Beylikli Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Elvan (49), kendisine ait hayvanlarını Öteyaka mevkisine otlatmaya götürdü. Yakınları Elvan'dan haber alamayınca aramaya gittiklerinde, yerde hareketsiz bir şekilde buldu.
Edinilen bilgiye göre; Beylikli Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Elvan (49), kendisine ait hayvanlarını Öteyaka mevkisine otlatmaya götürdü. Yakınları Elvan'dan haber alamayınca aramaya gittiklerinde, yerde hareketsiz bir şekilde buldu.
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