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Hayvanlarını otlatmaya gitti, ölü bulundu

'nın Salihli ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Beylikli Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Elvan (49), kendisine ait hayvanlarını Öteyaka mevkisine otlatmaya götürdü. Yakınları Elvan'dan haber alamayınca aramaya gittiklerinde, yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 09:31
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