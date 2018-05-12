Felçte kritik yaş 65

Toplumda inme olarak da bilinen felç, kalp hastalıkları ve kanserden sonra en fazla yaşam kaybına yol açan sağlık sorunu olarak biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevin Balkan, hastalığın önemli bir bölümünün 65 yaşından sonra görüldüğünü belirtiyor. Özellikle erkekleri tehdit eden bu rahatsızlıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. "İnme, beynin bir bölgesinde kan akımının engellenmesi ya da beyin damarından kanın dışarı sızması sonucu beyin dokusunda oluşan bir hasardır. Hastada 24 saatten uzun süren bir fonksiyon kaybı oluşur" diyor. Hastalığın ender de olsa genç yaşlarda görüldüğüne değinen Prof. Dr. Balkan, "Hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, sigara, yüksek kolesterol, hareketsiz yaşam tarzı riski artırır" uyarısında bulunuyor.
7 ALTIN KURAL
İnmeden korunmak için 7 altın kuralı açıklayan Prof. Dr. Balkan, "Tansiyonunuzu takip edin. Sigara kullanmayın. Şeker ve yağ değerlerinizi kontrol ettirin. Açık havada 40-50 dakika yürüyüş yapın. Kalp kontrollerinizi yaptırın. Obeziteden korunun. Şah damar tıkanıklığı riskine karşı düzenli kontrollerinizi yaptırın" diyor.
7 ALTIN KURAL
İnmeden korunmak için 7 altın kuralı açıklayan Prof. Dr. Balkan, "Tansiyonunuzu takip edin. Sigara kullanmayın. Şeker ve yağ değerlerinizi kontrol ettirin. Açık havada 40-50 dakika yürüyüş yapın. Kalp kontrollerinizi yaptırın. Obeziteden korunun. Şah damar tıkanıklığı riskine karşı düzenli kontrollerinizi yaptırın" diyor.
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