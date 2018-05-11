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kistine karşı yumurta

Hormonal bir rahatsızlık olan ‘ sendromu’ gebe kalmayı güçleştiriyor. Yumurta, sarımsak ve zeytinyağı ise hastalıkla savaşıyor

Yumurtalık kistine karşı yumurta
Yumurtalıklarda birçok iyi huylu kist oluşması anlamına gelen "polikistik over sendromu" (PKOS), her 5 kadından birinde görülüyor. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda sık görülen bu hormonal hastalık, düzensiz adet görme, saç dökülmesi, tüylenme ve gebe kalamama gibi belirtiler gösteriyor. Doğru beslenme, hastalığa karşı ilaç etkisi yapıyor. Diyetisyen Sinem Usuk, savaşçısı besinleri sıralıyor:
Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar, hormonal dengeyi sağlıyor.
Balık: Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, hastaların kan şekerini ve kolesterolünü düzenliyor.
Ispanak: Lif ve folat açısından oldukça zengin olan ıspanak, doğurganlığı arttırıyor.
Zeytinyağı : Kalpdamar sağlığını koruyor.
Avokado: Üremeyi destekliyor ve kolesterolü düşürüyor.
Çay: Özellikle yeşil çay, ve nane çayı, PKOS ile mücadele ediyor. Adet döngüsünü düzenliyor.
Sarımsak: Bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin sayısını yükseltir.
Yumurta: Yüksek protein, omega-3 ve gebelik için çok önemli bir besin maddesi olan 'kolin'den zengindir.
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