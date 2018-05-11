Yumurtalık kistine karşı yumurta

birçok iyi huylu kist oluşmasıanlamına gelen, her5 kadından birindegörülüyor. Özellikleüreme çağındakikadınlarda sık görülenbu hormonal hastalık,saç dökülmesi,ve gebe kalamamagibi belirtiler gösteriyor.Doğru beslenme, hastalığakarşı ilaç etkisi yapıyor.savaşçısı besinleri sıralıyor:Yağlı tohumlar:Ceviz, fındık, badem gibi yağlıtohumlar, hormonaldengeyi sağlıyor.Balık: Balıktabulunan omega-3 yağasitleri, hastaların kanşekerini ve kolesterolünüdüzenliyor.Ispanak: Lif vefolat açısından oldukçazengin olan ıspanak,doğurganlığı arttırıyor.Zeytinyağı : Kalpdamarsağlığını koruyor.Avokado: Üremeyidestekliyor ve kolesterolüdüşürüyor.Çay: Özellikle yeşil çay,ve nane çayı, PKOS ile mücadeleediyor. Adet döngüsünüdüzenliyor.Sarımsak: Bağırsaklardakisağlıklı bakterilerinsayısını yükseltir.Yumurta: Yüksek protein,omega-3 ve gebelik için çokönemli bir besin maddesi olan'kolin'den zengindir.