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sandı çıktı

'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda bulunan yavrusunun bakımı özenle yapılıyor.


'nun Ünye ilçesinde 3 hafta önce doğada tek başına gezinen 15 günlük yavrusunu köpek yavrusu zanneden bir vatandaş, yavruyu alıp beslemeye başladı.

KÖPEK OLMADIĞINI FARK ETTİ
Birkaç gün sonra yavrunun köpek olmadığını fark eden kişi, hayvanı Doğa Koruma ve görevlilerine teslim etti.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 12:56
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