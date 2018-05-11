Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 hafta önce doğada tek başına gezinen 15 günlük tilki yavrusunu köpek yavrusu zanneden bir vatandaş, yavruyu alıp beslemeye başladı.
KÖPEK OLMADIĞINI FARK ETTİ
Birkaç gün sonra yavrunun köpek olmadığını fark eden kişi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.
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