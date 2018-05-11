Meteoroloji'den Ankara için yapılan uyarıda "Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olunmalı" denildi.

O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARI

Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bugün (11.05.2018 Cuma), Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bütün bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzeyi, Ordu, Elazığ ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.