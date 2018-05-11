Dünya Jacqueline Ades isimli kadını konuşuyor

31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, mahkeme tarafından yargılanıyor. Yargılanma sebebi ise; tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme.
31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, mahkeme tarafından yargılanıyor. Yargılanma sebebi ise; tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme.
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