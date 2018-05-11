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Dünya Jacqueline Ades isimli kadını konuşuyor

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki takıntılı kadın genç bir adamı tacizden yargılanıyor.

31 yaşındaki Jacqueline Ades isimli kadın, mahkeme tarafından yargılanıyor. Yargılanma sebebi ise; tehdit etme, korkutucu şekilde takip etme ve rahatsız etme.

  • 11 Mayıs 2018, Cuma 14:41
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