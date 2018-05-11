Prof. Dr. Karatay, Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 'Okur-Yazar Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Oruç tutacakların ramazan ayından önce kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyleyen Karatay, "Benim önerim biz de aşırı çalışıyoruz, seçime katılanlar da aşırı çalışıyorlar. Köy tereyağında 2-3 yumurta sarısı ile birlikte yendiği zaman hem oruç tutanlar dinç kalır, hem de ağır çalışanlar dinç kalır diye söylüyorum. Mutlaka paça çorbası, mutlaka işkembe, kelle paça çorbaları bol bol yenebilir. Ülkemizde bayramdan bayrama Kurban Bayramı'nda et yiyor herkes ama kemik suyu çok önemli. Kemiğin içinde bulunan mineraller, proteinler, yağlar çok önemli. Bol bol kemik suyu içsinler. İçerlerse tüm günü dinç geçirirsiniz diyorum" dedi.
Kemik suyu içen yorulmaz
Etiketler: Düzce , kemik , kemik suyu , Canan Karatay
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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