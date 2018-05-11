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Bunlardan birine sahipseniz sakın yemeyin!

insan sağlığına olan katkılarıyla biliniyor. İnsanlar yüzyıllar boyunca zencefili ilaç ve yemeklerde kullandılar. Fakat bu durumlardan birine sahipseniz zencefil tüketmek sakıncalı olabilir.


FAZLA ZENCEFİL TÜKETİMİ...
Son derece güçlü bir antioksidan olan in iltihap önleyici olduğunu da biliniyor. Ancak bazılarının zencefilin normalin üstünde tüketirken iki kere düşünmeleri gerekiyor. Kökünde bulunan şogaol ve gingerol maddeleri sağlığımıza iyi geliyor. Ancak bazı insanların karaciğerlerinde birtakım sorunlara yol açıyor. zencefil tüketimi herkeste olmasa da birtakım kişilerde sorunlara yol açabiliyor ve siz de o kişilerden biri olabilirsiniz

Bu tür sorunlarınız varsa zencefil tüketmeyin:

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 16:46
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