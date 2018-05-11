

FAZLA ZENCEFİL TÜKETİMİ...

Son derece güçlü bir antioksidan olan zencefilin iltihap önleyici olduğunu da biliniyor. Ancak bazılarının zencefilin normalin üstünde tüketirken iki kere düşünmeleri gerekiyor. Kökünde bulunan şogaol ve gingerol maddeleri sağlığımıza iyi geliyor. Ancak bazı insanların karaciğerlerinde birtakım sorunlara yol açıyor. Fazla zencefil tüketimi herkeste olmasa da birtakım kişilerde sorunlara yol açabiliyor ve siz de o kişilerden biri olabilirsiniz



Bu tür sorunlarınız varsa zencefil tüketmeyin: