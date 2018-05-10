Yalı askıya çıktı

Boğazı'nda 7 Nisan'da 'Vitaspirit' adlı yük gemisinin çarptığı tarihi'nı kurtarmak için çalışmalar başladı. Sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerineyöntemi yapılmasına karar verildi. Bunun için dün yalıya yanaşan onarım gemisi görevlileri, harekete geçti. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının tamamen yıkılacağı öğrenildi. Diğer bölümler için ise yere beton dökülerek, askılama yöntemi uygulanacak. Bu sayede yalının denize kayması ve yıkılması önlenecek.