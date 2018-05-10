İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan'da 'Vitaspirit' adlı yük gemisinin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nı kurtarmak için çalışmalar başladı. Sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi. Bunun için dün yalıya yanaşan onarım gemisi görevlileri, harekete geçti. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının tamamen yıkılacağı öğrenildi. Diğer bölümler için ise yere beton dökülerek, askılama yöntemi uygulanacak. Bu sayede yalının denize kayması ve yıkılması önlenecek. Sonra tüm parçaları sökülerek, yalı yeniden inşaa edilecek.
Yalı askıya çıktı
Etiketler: İstanbul Boğazı , Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
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