İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan tarihinde 'Vitaspirit' adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazanın ardından yalıda büyük hasar meydana gelmişti. İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, büyük hasar gören yalıyla ilgili hazırladığı raporda, yalının yeniden ihya edilmesi kararını verdi. Yalı sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine yalıyı kurtarmak için "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi.

PROJEYE GÖRE YALININ ÖN TARAFI TAMAMEN YIKILACAK

Askılama yöntemiyle tarihi eserlerin sökülüp yeniden yerine monte edilmesi planlanıyor. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının tamamen yıkılacağı öğrenildi. Diğer bölümler için ise yere beton dökülerek, askılama yöntemi uygulanacak. Askılarla yalının denize kayması ve yıkılması da engellenecek. Daha sonra tüm parçaları tek tek sökülerek, yalı tekrar inşaa edilecek.