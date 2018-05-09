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Geminin çarptığı 'nda yeniden yapım çalışmaları başladı

’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi ’nın yeniden yapım çalışması başladı. Anıtlar Kurulu, yalının tarihi özelliğini kaybetmemesi için askılama yöntemi yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda yalının hasar gören ön tarafının yıkılması için çalışmalar başladı.

Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısında yeniden yapım çalışmaları başladı

'nda 7 Nisan tarihinde 'Vitaspirit' adlı yük gemisi, tarihi 'na çarpmıştı. Kazanın ardından yalıda büyük hasar meydana gelmişti. İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, büyük hasar gören yalıyla ilgili hazırladığı raporda, yalının yeniden ihya edilmesi kararını verdi. Yalı sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine yalıyı kurtarmak için "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi.

PROJEYE GÖRE YALININ ÖN TARAFI TAMAMEN YIKILACAK
Askılama yöntemiyle tarihi eserlerin sökülüp yeniden yerine monte edilmesi planlanıyor. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının tamamen yıkılacağı öğrenildi. Diğer bölümler için ise yere beton dökülerek, askılama yöntemi uygulanacak. Askılarla yalının denize kayması ve yıkılması da engellenecek. Daha sonra tüm parçaları tek tek sökülerek, yalı tekrar inşaa edilecek.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:28
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