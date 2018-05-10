Ağabeyi hapisteyken yengesine saldırdı





Merkez Yüreğir ilçesinde eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.B. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.