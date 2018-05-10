Merkez Yüreğir ilçesinde eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.B. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Ağabeyi hapisteyken yengesine saldırdı
Adana'da hapisteki ağabeyinin eşini darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı hakkında 34 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Etiketler: aile içi şiddet , adli tıp , Adana , cinsel saldırı
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