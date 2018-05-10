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Ağabeyi hapisteyken yengesine saldırdı

'da hapisteki ağabeyinin eşini darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı hakkında 34 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan yengesi D.B'nin (27) 1 Nisan'da evine giderek onu darbettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.B. (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 14:39
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