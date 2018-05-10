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Şaşırtmaya al''!

Şaşırtmaya alışkın!
PROF. Dr. , yeni açıklaması ile eti ve sakatatı gölgede bıraktı. Herkesi şaşırttı. Karatay 'da "Dağ muzu" olarak da bilinen otunu, göklere çıkardı. Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının mucizevi yiyecek olduğunu açıkladı: Yumurta ile pişirilince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu. Sadece kalp dostu bir yiyecek değil, aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de mucizevi etkileri var.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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