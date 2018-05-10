PROF. Dr. Canan Karatay, yeni açıklaması ile eti ve sakatatı gölgede bıraktı. Herkesi şaşırttı. Karatay Elazığ'da "Dağ muzu" olarak da bilinen ışkın otunu, göklere çıkardı. Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının mucizevi yiyecek olduğunu açıkladı: Yumurta ile pişirilince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu. Sadece kalp dostu bir yiyecek değil, aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de mucizevi etkileri var.
Şaşırtmaya al'ışkın'!
Etiketler: Elazığ , Canan Karatay , ışkın , ışkın otu
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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