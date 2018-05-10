Kullanıcıların bazıları Instagram hesaplarında sorun yaşamazken, bazı kullanıcılar ise sorun yaşıyor. 'Instagram çöktü mü, Instagram şuan çalışıyor mu?' sorusunun cevabını araştıranların sayısı ise hayli fazla.. Instagram'da yaşanan bu problemin dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğu düşünülüyor.

Dünya devi sosyal medya platformu Instagram'a kısa süreli giriş problemi yaşandı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformuna giriş yapamayan kullanıcılar sorunun ana kaynağını bulmaya çalıştılar.



INSTAGRAM'A NEDEN ÇÖKTÜ?

Paylaşım veya akışı takip edemeyen kullanıcılar, Instagram'ın neden çöktüğünü merak etti. Fakat Instagram'dan henüz resmi bir açıklame gelmedi. Siber saldırı olduğunu düşünülen Instagram, daha sonra düzeldi.

INSTAGRAM HAKKINDAKİ BİLGİLER

Instagram gelişen teknoloji ve akıllı telefonlar ile birlikte ortaya çıkan hızlı bir şekilde fotoğraf paylaşma ağı olarak kuruldu. İlk kurulduğunda çok az sayıda özelliği bulunan instagram uygulaması ilerleyen süreçte çok mesafe katederek şu an da kullanıcı sayısı en çok olan mobil uygulamalar arasında yer almaktadır. Instagram 2010 yılının ekim ayında Mike Krieger ve Systrom tarafından kurulan ve ilk olarak sadece iPhone' nun işletme sistemi olan iOS için geliştirilmiş olsa da daha sonra kısa sürede tüm işletim sistemleriyle çalışabilir hale getirmeyi başardılar. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan Instagram günde toplam 40 milyon fotoğraf ve videonun paylaşıldığı bir platform haline gelmeyi başardı. Tüm dünyada bu uygulamayı kullanan insan sayısının 90 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor.



İnsanlar sıkça fotoğraf paylaşabileceği ve beğeniler toplayabileceği bir uygulama bulmuş oldu. Bu sayede de instagramın popüleritesi de hızla artmış oldu. Bu hızlı yayılma çok sayıda ünlü, büyük şirketlerin de dikkatini çekti ve Facebook' un sahibi Mark Zuckerberg 2012 yılının nisan ayında tam 1 milyar dolara satın aldı.



Bu satın alma işleminden sonra Instagram Facebook bünyesinde hizmet vermeye başladı. Bu işlemden sonra Instagram bir çok özelliğide geliştirdi ve uygulamaya yenilikler ekledi. Hikaye paylaşma bu yeniliklerin en dikkat çekeni ve ilgi göreni oldu. Bu özelliğini bir başka mobil uygulama olan snapchatten aldı. Instagram bu uygulamayı öyle güzel geliştirip destekledi ki Snapchat'in kullanıcı sayısında hızlı bir azalma bile gerçekleşti. Instagram böyle devam ettiği sürece kendisine rakip olan çok sayıda mobil uygulamayı bitirecek gibi duruyor.



Instagram nasıl kullanılır?

Instagram hızlı bir şekilde fotoğraf, video ya da hikayenizi kolaylıkla paylaşıp insaların beğenisine sunabileceğiniz aynı zamanda arkadaşlık ilişkileri kurabileceğiniz, mesajlar yazıp alabileceğiniz bir mobil uygulamadır. Kullanımı gayet basit olup paylaşacağınız fotoğrafın orjinalinden memnun değilseniz bile bunu uygulamanın kendi efektleri sayesinde düzenleyebiliyorsunuz böylelikle kötü olduğunuz fotoğrafı kurtarıp paylaşıma hazır hale getirebiliyorsunuz, güzel olan fotoğraflarınıza ise güzellik eklemiş oluyorsunuz. Kullanımı yaygın hale gelen Instagram'ı insanlar tercih ettiği sürece uygulama yenilikler ile kendisini geliştirmeye devam edecek gibi duruyor.