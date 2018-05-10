Düzce Valiliği tarafından organize edilen "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, yoğun geçecek seçim sürecinde siyasilere, genel olarak her zaman sağlıklı beslenmelerini önerdiğini söyledi.