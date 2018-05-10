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'dan Ramazan'da susuzluğu giderecek öneri

Ramazan öncesi tavsiyelerde bulundu. Vücudun su ihtiyacına dikkat çeken Karatay, Ramazan'a su içerek hazırlanın dedi.

Düzce Valiliği tarafından organize edilen "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılmak üzere kente gelen Karatay, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, yoğun geçecek seçim sürecinde siyasilere, genel olarak her zaman sağlıklı beslenmelerini önerdiğini söyledi.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 14:53
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