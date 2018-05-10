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19 yaşındaki kızla aşk yaşadı, karısından korkunca işledi

'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşadıkları evde vahşice öldürülen li anne - kızın katil zanlısı 8 aylık çalışma sonucunda yakalandı. Suriyeli zanlısının öldürülen kızın sevgilisi olduğu, karısının 'yasak aşkı' öğrenmesinden korktuğu için cinayeti işlediği ortaya çıktı.


29 Ağustos 2017 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten eve dönen li baba, eşi Ayşa Cuma (42) ile kızı Uvfa Naasan'ı (19) bıçaklanarak vahşice öldürülmüş halde buldu.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 16:33
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