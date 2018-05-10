29 Ağustos 2017 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten eve dönen Suriyeli baba, eşi Ayşa Cuma (42) ile kızı Uvfa Naasan'ı (19) bıçaklanarak vahşice öldürülmüş halde buldu.
19 yaşındaki kızla aşk yaşadı, karısından korkunca cinayet işledi
Mersin'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşadıkları evde vahşice öldürülen Suriyeli anne - kızın katil zanlısı 8 aylık çalışma sonucunda yakalandı. Suriyeli cinayet zanlısının öldürülen kızın sevgilisi olduğu, karısının 'yasak aşkı' öğrenmesinden korktuğu için cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Etiketler: Cinayet , Mersin , Gaziantep , Anne ve kızı , Suriye
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