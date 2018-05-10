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'da hastaneden li ailenin bebeğini çaldılar

'da hastaneye personel kılığında girip yeni doğum yapan li annenin bebeğini kaçırdılar.

Afyonkarahisarda hastaneden Suriyeli ailenin bebeğini çaldılar

Devlet Hastanesi ünitesine personel kılığında giren kişiler li bir ailenin bebeğini kaçırdı.

PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR
si yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI
Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 17:05
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