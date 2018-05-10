Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI
Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
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