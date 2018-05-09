İnternet, sosyal medya ve telefon aracılığıyla binlerce insanı mağdur eden dolandırıcıların son yöntemi, sigortacılıkta da kullanılan 'kredi kartı bilgileriyle tahsilat sistemi-mail order' oldu.
Kredi kartı dolandırıcılarının son yöntemi: Mail Order
Dolandırıcılar kredi kartı kullanıcılarını hedef almayı sürdürüyor. Uzmanlar ödeme yöntemi olarak 'mail order' sistemini kullanan vatandaşların bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmiş olabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.
Etiketler: mail order , kredi kartı , dolandırıcılık
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