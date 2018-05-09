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Yol Durumu
  1. Hükümetten flaş bedelli askerlik açıklaması!

dolandırıcılarının son yöntemi:

Dolandırıcılar kullanıcılarını hedef almayı sürdürüyor. Uzmanlar ödeme yöntemi olarak '' sistemini kullanan vatandaşların bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmiş olabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.

İnternet, sosyal medya ve telefon aracılığıyla binlerce insanı mağdur eden dolandırıcıların son yöntemi, sigortacılıkta da kullanılan 'kredi kartı bilgileriyle tahsilat sistemi-mail order' oldu.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 07:33
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