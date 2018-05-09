29 yaşındayım son 2 aydır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Elektronik sigara zararlı mı?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. Sigarayı bırakmak isteyenler elektronik sigara kullanabilir mi? İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: elektronik sigara , kanser
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