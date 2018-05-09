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Hükümetten flaş açıklaması!

Nurettin Canikli, konusunda Cumhurbaşkanı ’ın son sözü söylediğini, böyle bir çalışma olmadığını belirtirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bütünü ele alındığında şifrelerin çözülebileceğini ifade etti

Hükümetten flaş bedelli askerlik açıklaması!

Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nurettin Canikli, le ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil" dedi.

"O DA SİZİN GÖREVİNİZ..."

Canikli gazetecilerin, "İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?" sorusuna ise "Cumhurbaşkanı'mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok" yanıtını verdi.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 06:19
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