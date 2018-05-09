İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli yağış etkili oluyor.
CUMARTESİ GÜNÜ KESİLİYOR
Ülkenin çoğu bölgesinde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gün içerisinde aralıklarla süreceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs Cumartesi günü Batı Marmara ve İstanbul'un doğusunu kapsayan bölgede yağışların kesileceğini açıkladı.
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