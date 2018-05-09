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'da yağmur etkili olmaya başladı!

'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla beraber şiddetlendi

İstanbulda yağmur etkili olmaya başladı!
'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli yağış etkili oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ KESİLİYOR

Ülkenin çoğu bölgesinde devam eden yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gün içerisinde aralıklarla süreceği tahmininde bulunan Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs Cumartesi günü Batı Marmara ve İstanbul'un doğusunu kapsayan bölgede yağışların kesileceğini açıkladı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 06:10
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