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Oxford'un çılgın partilerine yasak geldi

Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden olan Oxford'da öğrencilerin rezil görüntüler sergilediği partilere yasak geldi.

Öğrencilerin kendilerinden beklenmeyen hareketler sergilemeleri üzerine, İngiltere'deki meşhur 'nde alkollü partilerin yasaklandığı duyuruldu.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 14:44
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