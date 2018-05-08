Öğrencilerin kendilerinden beklenmeyen hareketler sergilemeleri üzerine, İngiltere'deki meşhur Oxford Üniversitesi'nde alkollü partilerin yasaklandığı duyuruldu.
Oxford'un çılgın partilerine yasak geldi
Dünyanın en önde gelen üniversitelerinden olan Oxford'da öğrencilerin rezil görüntüler sergilediği partilere yasak geldi.
Etiketler: Oxford Üniversitesi
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