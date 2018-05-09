Emeklilik yaşı yaklaşan kadın ve erkekler "erken emeklilik mümkün mü?" sorusunu sıkça soruyor. Emeklilik için prim gününü doldurarak yaşını beklemeye başlayan bu vatandaşların sorduğu erken emekli nasıl olunur? erken emeklilik şartları nelerdir? emeklilik için şartlar nelerdir? gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte erken emeklilik için gerekli olan şartlar...
Erken emeklilikte şartlar nelerdir? 2018 Nasıl erken emekli olunur?
Doğum ve askerlik borçlanmaları ile emeklilik primlerini dolduran vatandaşlar Erken emekli olabilmek mümkün mü? 2018'de erken emeklilik şartları nelerdir? gibi soruları soruyor. Malulen emeklilik şartlarını taşımayanlar dışında diğer vatandaşların 3600 prim gününü doldurması şart. İşte erken emeklilik şartları...
Etiketler: erken emeklilik , SGK , seçim
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