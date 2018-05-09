Emeklilik yaşı yaklaşan kadın ve erkekler "erken emeklilik mümkün mü?" sorusunu sıkça soruyor. Emeklilik için prim gününü doldurarak yaşını beklemeye başlayan bu vatandaşların sorduğu erken emekli nasıl olunur? erken emeklilik şartları nelerdir? emeklilik için şartlar nelerdir? gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte erken emeklilik için gerekli olan şartlar...