Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan dünyada ünlü 'doktor balıklar' aşırı yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor.
Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunan Balıklı Kaplıca'daki dünyaca ünlü 'doktor balıklar', son günlerdeki kuvvetli yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor.
'Doktor balıklar' tehlike altında!
Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan dünyada üncü doktor balıklar, aşığı yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan dünyada ünlü 'doktor balıklar' aşırı yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor.
Etiketler: DSİ , doktor , çamurlu su , Balıklı Kaplıca , Sivas , Hava durumu
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