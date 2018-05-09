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' balıklar' tehlike altında!

’ın Kangal ilçesinde bulunan dünyada üncü balıklar, aşığı yağışların getirdiği nedeniyle ölüyor

'ın Kangal ilçesinde bulunan dünyada ünlü ' balıklar' aşırı yağışların getirdiği nedeniyle ölüyor.
Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunan 'daki dünyaca ünlü 'doktor balıklar', son günlerdeki kuvvetli yağışların getirdiği çamurlu su nedeniyle ölüyor.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:21
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