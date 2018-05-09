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yemeniz için 11 neden

Yeşil erik yemeniz için 11 neden

Kişiye özel dengeli ve yeterli bir beslenme programına erik ekleyerek sürecinizi hızlandırabilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz.

C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besindir. En sevilen meyvelerden yeşil şu şekilde sıralanabilir:

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 20:23
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