İş insanı B.Ö. ile güzellik uzmanı E.Ö., 2013'te evlendi. Geçen yıl çocukları oldu. Ancak çift, ayrı yaşamaya başladı. E.Ö. ailesinin evine dönerken, B.Ö. de İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.