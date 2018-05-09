İş insanı B.Ö. ile güzellik uzmanı E.Ö., 2013'te evlendi. Geçen yıl çocukları oldu. Ancak çift, ayrı yaşamaya başladı. E.Ö. ailesinin evine dönerken, B.Ö. de İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasının konusu oldu
Futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşanan boşanma davası sırasında kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden 'direk dansı' İstanbul'da açılan bir boşanma davasının konusu oldu.
Etiketler: Caner Erkin , Asena Atalay , Asena erkin
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