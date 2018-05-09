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'ın direk dansı boşanma davasının konusu oldu

Futbolcu ile arasında yaşanan boşanma davası sırasında kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden 'direk dansı' İstanbul'da açılan bir boşanma davasının konusu oldu.

Asena Atalayın direk dansı boşanma davasının konusu oldu

İş insanı B.Ö. ile güzellik uzmanı E.Ö., 2013'te evlendi. Geçen yıl çocukları oldu. Ancak çift, ayrı yaşamaya başladı. E.Ö. ailesinin evine dönerken, B.Ö. de İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 08:33
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