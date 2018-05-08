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Uzmanlardan ömür uzatan tavsiye! Daha uzun yaşamak için neler yapılmalı?

ABD'li bilim insanları yaptıkları bir araştırmada orta yaşlarda sağlıklı yaşam sürmenin yaşam süresini uzattığını kanıtladı. Araştırmacılar çok sayıda sağlık sorunu ve hastalığı önleyen beş öneride bulunuyor: Sigarayı bırakın, alkolden uzak durun, egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun.

  • 08 Mayıs 2018, Salı 09:52
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