Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 g/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.