Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 g/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji bu kez müjdeyi verdi! (8 Mayıs Salı hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde kapalı hava hakim olacak ve yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar artacak. İşte Meteoroloji'den yapılan o uyarılar...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , Ankara , İzmir
- Prostat aşka engel değil
- Alıç her derde deva! Alıçın faydaları nelerdir? Alıç neye iyi gelir?
- Sakarya Üniversitesi'nde kripto madenciliği
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.