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  1. Tokat'ta şüpheli yangın

bu kez müjdeyi verdi! (8 Mayıs Salı )

Genel Müdürlüğü (MGM) na ilişkin son tahminlerini yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde kapalı hava hakim olacak ve yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar artacak. İşte Meteoroloji'den yapılan o uyarılar...

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 g/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 08:29
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