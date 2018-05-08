TALASEMİ HASTALARINA 6 ÖNERİ!
Toplum Akdeniz anemisi hastalığı hakkında eğitilmelidir.Akraba evliliklerinden uzak durulmalıdır.Ülkemizde evlilik işlemleri sırasında çiftlere talasemi testleri yapılır. Evlenecek çiftin ikisinin de taşıyıcı olması durumunda eşlere genetik danışmanlık verilmeli ve eşler genetik tanı merkezlerine yönlendirilmelidir.Çiftler taşıyıcıysa ve bebek sahibi olmak istiyorlarsa, doğum öncesi tanı yöntemleriyle bebeğin hasta olup olmadığının araştırılması gerekir.
Talasemi hastalarının beslenme düzenlerine dikkat etmesi gerekir. Et, balık gibi besinler düzenli miktarda tüketilmelidir.Talasemi hastalarında kemik kaybı görülebileceğinden kalsiyum alımına özen gösterilmelidir. Örneğin; süt ürünleri çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır.
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