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  1. Uzmanlardan ömür uzatan tavsiye!

Talasemi hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? 8 'nde talasemi hastalarına önemli öneriler!

Talasemi hastalığı, halk arasında anemisi olarak bilinen, ülkemizde en sık görülen kalıtsal kan hastalığıdır. Talasemi hastalığını taşıyan milyonlarca kişi malesef hastalığından habersiz yaşıyor. Akdeniz anemisi yani talasemi olan çiftlerin çocukları ise yüzde 25 hastalık riski taşıyor. Bu nedenle evlilik öncesi yaptırılacak testlerin hem ebeveynler hem de doğacak çocuklar için oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Evli talesemili çiftler ise yalnızca genetik işlemlere başvurduğunda sağlıklı bir çocuğa sahip olabiliyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Salim Bereket, 8 vesilesiyle talasemi hastalarına önemli önerilerde bulunuyor.


TALASEMİ HASTALARINA 6 ÖNERİ!
Toplum anemisi hastalığı hakkında eğitilmelidir.Akraba evliliklerinden uzak durulmalıdır.Ülkemizde evlilik işlemleri sırasında çiftlere talasemi testleri yapılır. Evlenecek çiftin ikisinin de taşıyıcı olması durumunda eşlere genetik danışmanlık verilmeli ve eşler genetik tanı merkezlerine yönlendirilmelidir.Çiftler taşıyıcıysa ve bebek sahibi olmak istiyorlarsa, doğum öncesi tanı yöntemleriyle bebeğin hasta olup olmadığının araştırılması gerekir.
Talasemi hastalarının beslenme düzenlerine dikkat etmesi gerekir. Et, balık gibi besinler düzenli miktarda tüketilmelidir.Talasemi hastalarında kemik kaybı görülebileceğinden kalsiyum alımına özen gösterilmelidir. Örneğin; süt ürünleri çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır.
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  • 08 Mayıs 2018, Salı 13:05
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