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'ta şüpheli

'ta, iki katlı ahşap evde çıkan a uykuda yakalanan vatandaşlar mahalle sakinleri ve simit fırını çalışanlarının yardımı ile kurtarıldı.

Tokatta şüpheli yangın

Edinilen bilgiye göre; Kabe-i Mescid Mahallesi Münirbey Caddesinde bulunan iki katlı ahşap evin arka tarafından başlayan kısa sürede binayı sardı. Gece saat: 02.00 sularında yangına ikinci kattaki evlerinde uykuda yakalanan Cem Olgunay eşi Yasemin Olgunay'ı ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay'ı komşuları ve simit fırını çalışanları binaya uzattıkları merdiven yardımı ile kurtardı.

Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yandaki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı.

Bir kavgadan çıkan husumet sonrasında binanın kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan soruşturma sonucu netlik kazanması bekleniyor.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 05:34
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