Aşırı terleme talasemi habercisi

'Akdeniz anemisi' olarak bilinen talasemi, genetik bir kan hastalığı olma özelliği taşıyor. Bu hastalarda kırmızı kan hücrelerinde, yani alyuvarlarda bozukluk görülüyor. Hastalığın şikayetleri, bebeklik çağında doğumdan birkaç ay sonra başlıyor. Soluk cilt, huzursuzluk, büyüme geriliği, terleme, gözlerde sarılık hastalığın belirtileri arasında bulunuyor. Talasemi rahatsızlığında hastalar genellikle kan nakli ile tedavi ediliyor. Sağlıklı bireylerden alınan kan, alyuvarlarına ayrılıyor. Daha sonra hasta kişiye naklediliyor. Ancak bu durum kan yoluyla bulaşan hastalıklar gibi birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Talasemi taşıyıcısı olan çiftlerin çocuklarında da yüksek oranda bu hastalık görülüyor. Taşıyıcı olan çiftin evlilik öncesi genetik hekimi tarafından değerlendirilmesi, gebeliğin doktor kontrolünde tüp bebek yöntemleri ile sağlanması gerekiyor.