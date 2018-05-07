Sakarya'da, 89 bin 908 öğrencinin eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve eğitimcilerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır süren yavaşlık ve arıza nedeniyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşayan çok sayıda öğrenci durumu üniversite yönetimine bildirdi.