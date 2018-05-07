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Üniversitesi'nde kripto madenciliği

Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyelerinin kullandığı sistemde 3 aydır yaşanan yavaşlama neticesinde yapılan araştırma sonucu şok bir gerçek ortaya çıktı. Üniversitenin tüm sistemine sızan kişilerin bu sistemi kullanarak madenciliği yaptığı tespit edildi. Peki kripto para nedir? Kripto para madenciliği nedir? Kripto para madenciliği nasıl yapılır?

'da, 89 bin 908 öğrencinin eğitim gördüğü 'nde öğrencilerin ve eğitimcilerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır süren yavaşlık ve arıza nedeniyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşayan çok sayıda öğrenci durumu üniversite yönetimine bildirdi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 07:54
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