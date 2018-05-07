Sakarya'da, 89 bin 908 öğrencinin eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve eğitimcilerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır süren yavaşlık ve arıza nedeniyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşayan çok sayıda öğrenci durumu üniversite yönetimine bildirdi.
Sakarya Üniversitesi'nde kripto madenciliği
Sakarya Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyelerinin kullandığı sistemde 3 aydır yaşanan yavaşlama neticesinde yapılan araştırma sonucu şok bir gerçek ortaya çıktı. Üniversitenin tüm sistemine sızan kişilerin bu sistemi kullanarak kripto para madenciliği yaptığı tespit edildi. Peki kripto para nedir? Kripto para madenciliği nedir? Kripto para madenciliği nasıl yapılır?
Etiketler: Sakarya , Sakarya Üniversitesi , kripto para
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