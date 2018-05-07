Kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor. Kırmızı böceği olarak bilinen ve anavatanı Güney Amerika olan böceklerden milyonlarca yetiştiriliyor ve gıda boyalarının üretiminde kullanılıyor. Meyveli yoğurtlardan dondurmalara, meşrubatlardan boyalı kek kremalarına kadar kırmızı renk içeren hemen her işlenmiş gıdada karmin böceklerinin izleri mevcut.
Farkında olmadan binlerce böcek yiyoruz! Karmin Böceği nedir? e120 kodunun anlamı nedir?
Kırmızı böceği olarak bilinen ve anavatanı Güney Amerika olan Karmin Böceği, birçok gıda maddesinin içerisinde bulunuyor. Kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamında yer olan Karmin, günde belki de birkaç kez tükettiğiniz meyveli yoğurttan dondurmaya, meşrubattan boyalı kek kremalarına kadar her işlenmiş gıdada var.
Etiketler: Güney Amerika , karmin böceği
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