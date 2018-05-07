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Harvard'lı uzmanlar, zinde tutan alışkanlıkları açıkladı!

'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak beş beslenme alışkanlığından geçiyor... Uzmanlar kafein alımını azaltmak gerektiğini, yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerektiğini söylüyor


'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak bu beş beslenme alışkanlığından geçiyor:

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 20:35
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