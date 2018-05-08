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Kuvvetli yağış uyarısı

6. Bölge Müdürlüğünce ve için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağış uyarısı

6. Bölge Müdürlüğü tarafından, ve için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'da 02.20-23.00, Mersin'de ise 02.30-20.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle su baskını, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 05:19
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