Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'da 02.20-23.00, Mersin'de ise 02.30-20.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağışlar nedeniyle su baskını, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Etiketler: Adana , Mersin , Meteoroloji , hava durumu
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