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'da masaj salonundan çıkanlar polisi bile şoke etti

'da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi alınması üzerine 1 ay süren takibin ardından 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 15:18
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