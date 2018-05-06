Kaya tuzu ye fıtık olma

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dün Elazığ'daydı. Cip Mesire alanında düzenlenen programa katıldı. Ve yine gündem olmayı başardı. İşte Karatay'ın açıklamaları:
YAŞ MAYA İLE YAPILMALI:
"Ramazan hoşgeldi, baklava tepsisi boş geldi" demeyeceğiz artık. Tabii pide ramazan ayının en önemli unsurlarından biri. Yapılırken ince yapılması ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istemediğiniz kadar tüketmeyin desem de tabii ki tüketilecek. Ama nasıl tüketilecek? İftarda ve sahurda şöyle ince bir ramazan pidesi ikiye ayrılacak ve yarısına bol tereyağı sürülüp öyle tüketilecek. Tereyağsız olmaz.
TAM BUĞDAY TEHLİKELİ :
Ekmek tüketimi çok fazla. Azıcık yemenin bir şeyi yok. Ben bunu şimdi yiyorum. 1 ay sonra yine bu kadar bir şey yiyeceğim. Bu her gün oturup 2 somun ekmek veya tam buğday ekmek yemek değil. Tam buğday bile tehlikeli. Ona da inanmayın. Çünkü modern buğday ve cüce buğday tehlikeli. Cüce buğdaydan yapılan ekmekler iştahı açıyor. İştahı kamçılıyor. Onun için yemeyin diyorum.
SOFRA TUZU ÇOK TEHLİKELİ :
Sofra tuzu işlem gördüğü için yüzde 90 sodyum klorür içerir ve sağlık için çok tehlikelidir. Sabun, yağ, deterjan ve makine yapımında asırlardan beri bu sofra tuzu saflaştırılıp kullanılıyor. Kaya tuzu rafine edilmediğinden içinde 84 mikro element vardır. Hücre için bu elementler ve mineraller insan vücudunda dengeli olarak bulunursa gözümüz, beynimiz, kalbimiz, dizlerimiz çalışır, bel ağrılarımız geçer. Fıtığı engeller. Tuzsuz insan olmaz.
KARATAY'DAN RİCA: TECAVÜZCÜLERİ KISIRLAŞTIRIN
Elazığ'da Türkiye'nin en modern 600 hayvan kapasiteli Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ni de ziyaret eden Karatay, "Hayvanların kısırlaştırılması demek onların normal hayatını ellerinden almak demektir. Çocuklar ve kadınlara tecavüz eden erkeklerin kısırlaştırılması lazım. Rica ediyorum böyle bir kanun çıksın" dedi.
YAŞ MAYA İLE YAPILMALI:
"Ramazan hoşgeldi, baklava tepsisi boş geldi" demeyeceğiz artık. Tabii pide ramazan ayının en önemli unsurlarından biri. Yapılırken ince yapılması ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istemediğiniz kadar tüketmeyin desem de tabii ki tüketilecek. Ama nasıl tüketilecek? İftarda ve sahurda şöyle ince bir ramazan pidesi ikiye ayrılacak ve yarısına bol tereyağı sürülüp öyle tüketilecek. Tereyağsız olmaz.
TAM BUĞDAY TEHLİKELİ :
Ekmek tüketimi çok fazla. Azıcık yemenin bir şeyi yok. Ben bunu şimdi yiyorum. 1 ay sonra yine bu kadar bir şey yiyeceğim. Bu her gün oturup 2 somun ekmek veya tam buğday ekmek yemek değil. Tam buğday bile tehlikeli. Ona da inanmayın. Çünkü modern buğday ve cüce buğday tehlikeli. Cüce buğdaydan yapılan ekmekler iştahı açıyor. İştahı kamçılıyor. Onun için yemeyin diyorum.
SOFRA TUZU ÇOK TEHLİKELİ :
Sofra tuzu işlem gördüğü için yüzde 90 sodyum klorür içerir ve sağlık için çok tehlikelidir. Sabun, yağ, deterjan ve makine yapımında asırlardan beri bu sofra tuzu saflaştırılıp kullanılıyor. Kaya tuzu rafine edilmediğinden içinde 84 mikro element vardır. Hücre için bu elementler ve mineraller insan vücudunda dengeli olarak bulunursa gözümüz, beynimiz, kalbimiz, dizlerimiz çalışır, bel ağrılarımız geçer. Fıtığı engeller. Tuzsuz insan olmaz.
KARATAY'DAN RİCA: TECAVÜZCÜLERİ KISIRLAŞTIRIN
Elazığ'da Türkiye'nin en modern 600 hayvan kapasiteli Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ni de ziyaret eden Karatay, "Hayvanların kısırlaştırılması demek onların normal hayatını ellerinden almak demektir. Çocuklar ve kadınlara tecavüz eden erkeklerin kısırlaştırılması lazım. Rica ediyorum böyle bir kanun çıksın" dedi.
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