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  1. 6 kilo salep soğanına 48 bin 625 lira ceza!

Prof. Dr. Karatay kadınlara yerine önerdi

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. , "Şimdi hanımlar güzellik için yaptırıyor, en güzel kollajen ve da vardır." dedi.


Çeşitli etkinlikler kapsamında beraberinde Kardiyoloji Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu ile 'a gelen Prof. Dr. , Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Hayvan hastanesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve hayvanlarla bir süre ilgilenen Karatay, zorunlu olmadıkça evcil hayvanların kısırlaştırılmasına karşı olduğunu belirtti.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 21:34
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