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6. Olağan İl Kongresi sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla kongre bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
'nda bugün yapılacak 6. Olağan İl Kongresi dolayısıyla trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'na giden yolların kapanma noktaları şöyle; D-100 Karayolu Güney Ataköy istikameti yol girişleri, D-100 Karayolu Kuzey Bahçelievler istikameti yol girişleri, Ataköy Köprüsü üstü (yol Bahçelievler'den itibaren kesilecek), Rauf Orbay Caddesi Kuzey Yol Adnan Kahveci Bulvarıistikameti yol girişleri, Rauf Orbay Caddesi Güney Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 09:37
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