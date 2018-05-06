Diyabet tat bırakmıyor

Tat ve koku duyuları, insan hayatının devamında büyük önem taşıyor. Ancak toplumun büyük bir çoğunluğunda koku ve tat alma bozukluğu görülüyor. Acıbadem Taksim Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, koku ve tat alamamanın önemli bir hastalık olduğunu, bu sorunla yaşayan binlerce kişinin bulunduğuna değiniyor. Koku alma bozukluğunun birçok nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Altundağ, "Koku alma bozukluğunun altında burun ve sinüs hastalıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve kafa travmaları gibi sorunlar yatıyor. Diyabet, Hipotiroidi gibi hastalıkların yanı sıra hava kirliliği gibi pek çok toksik faktör de koku alma bozukluğuna yol açar" diyor. Konuyla ilgili bilgi veren Almanya Dresden Tıp Fakültesi Koku ve Tat Kliniği'nden Prof. Dr. Thomas Hummel ise koku ve tat alma bozukluklarının genel bir rahatsızlık olduğuna değiniyor.



DEPRESYON GÖRÜLÜR...

Bu sorunun toplumun beşte birini etkilediğini belirtiyor. Koku alma duyusunun kaybının; yemekten zevk alamama, yemekten zehirlenme gibi rahatsızlıklara yol açtığını da ekleyen Prof. Dr. Hummel sözlerine şöyle devam ediyor: "Koku alamama bir ölçüde sosyal ortamlarda ve iş hayatında zorluklar yaratmaktadır. Çoğu hasta bu kısıtlamalarla başa çıkabilmektedir ancak az bir oranda da olsa bazı hastalarda yaşam kalitelerini etkileyen önemli kısıtlamalar ve depresyon gözlemlenmektedir."