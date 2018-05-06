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le i bitiririz

Cevizle kanseri bitiririz
Adeta doğal bir mucize olan ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre , kolon kanserinden koruyor. Uzmanlar, her gün 1 avuç ceviz yenmesini öneriyor. Omega-3 deposu olan cevizin faydası bununla da kalmıyor. e kalkan olan ceviz kalp damar sağlığını da koruyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Kan şekerini dengeliyor. İçeriğindeki kalsiyum ile kemikleri güçlendiriyor. E ve B6 vitamini ile sinir sistemini besliyor. Beyin hücrelerini koruyor. Alzheimer ve demans hastalığına yakalanmayı engelliyor. Ayrıca cildi besliyor.
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