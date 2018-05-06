Cevizle kanseri bitiririz

Adeta doğal bir mucize olan ceviz, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'li bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre ceviz, kolon kanserinden koruyor. Uzmanlar, her gün 1 avuç ceviz yenmesini öneriyor. Omega-3 deposu olan cevizin faydası bununla da kalmıyor. Kansere kalkan olan ceviz kalp damar sağlığını da koruyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Kan şekerini dengeliyor. İçeriğindeki kalsiyum ile kemikleri güçlendiriyor. E ve B6 vitamini ile sinir sistemini besliyor. Beyin hücrelerini koruyor. Alzheimer ve demans hastalığına yakalanmayı engelliyor. Ayrıca cildi besliyor.
Etiketler: kanser , ceviz , cevizin faydaları
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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