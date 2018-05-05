;
Yol Durumu
  1. İstanbul'da değnekçi dehşeti

6 kilo salep soğanına 48 bin 625 lira ceza!

'ın Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan şahsa "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 48 bin 625 lira para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yaparken şüphelendiği bir araçta arama yaptı.

Etiketler:
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar