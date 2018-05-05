Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yaparken şüphelendiği bir araçta arama yaptı.
6 kilo salep soğanına 48 bin 625 lira ceza!
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan şahsa "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 48 bin 625 lira para cezası kesildi.
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