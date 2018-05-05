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'da dehşeti

'da bir kişi aracını park ettiği boş arazide kendisinden para isteyen nin saldırısına uğradı. Bıçakla vatandaşın bacağını defalarca yaralayan değnekçi, yaralı bir halde bir dükkana sığınan araç sahibinin peşini bırakmayarak burada da defalarca darp etti.

Olay, 2 Mayıs günü Kavacık'ta meydana geldi. İddiaya göre, boş bir araziye kurduğu simit tezgahıyla bekleyen ve aracını park edenlerden haksız para alan Mehmet Ali isimli şahıs, bir kişinin aracını park ettiğini görünce tezgahını bırakıp aracın yanına gitti. Aracını park eden kişiden para isteyen , red cevabı alında dehşet saçtı.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 11:27
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