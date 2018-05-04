Güç karpuzda

Sıcak havalarda insanın içini serinleten karpuz, tıp çevrelerinde "Mucize meyve" olarak tanımlanıyor. C vitamini ve potasyum deposu olan karpuz, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten karpuz, bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Karpuzun sağlığa yararları şöyle özetleniyor:
Kemikleri güçlendirir.
Cildi gençleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Böbrekleri çalıştırır.
Kas ağrılarını dindirir.
İdrar söktürür.
Kanı temizler.
Sindirimi düzenler.
Vücutta biriken iltihabı yok eder.
Kanser riskini düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
Kemikleri güçlendirir.
Cildi gençleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Böbrekleri çalıştırır.
Kas ağrılarını dindirir.
İdrar söktürür.
Kanı temizler.
Sindirimi düzenler.
Vücutta biriken iltihabı yok eder.
Kanser riskini düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
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