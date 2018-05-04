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  1. Yeşil erikle kilo verin

'daki esrarengiz olayda heyecan yaratan gelişme: "Kızı bulduk!"

'da bulunan 'a 1 haftada 5 kez gece saatlerinde gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç. isimli bir kadının mezarı başında konuşup ağlayan gizemli genç kız tüm Türkiye'de merak konusu oldu.

Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 07:04
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