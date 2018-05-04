Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti.
Çorum'daki esrarengiz olayda heyecan yaratan gelişme: "Kızı bulduk!"
Çorum'da bulunan Ulu Mezarlık'a 1 haftada 5 kez gece saatlerinde gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç. isimli bir kadının mezarı başında konuşup ağlayan gizemli genç kız tüm Türkiye'de merak konusu oldu.
Etiketler: Çorum , Ulu Mezarlık
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