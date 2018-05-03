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  1. Sürücüler dikkat! Zorunlu oluyor...

Beynin önemli gıdası glukoz! Dondurma, pekmez, hurma ve incir tüketebilirsiniz...

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. , " hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez. Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu



Bilim insanları, gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması, etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işleniş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 22:41
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