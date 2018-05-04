Yerel Tohum Takas Şenliği için Tekirdağ'a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, tüm meyvelerin içerisinde şeker olduğunu, vücuttaki insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve sularının içilmemesi gerektiğini ifade etti.
Canan Karatay: "Meyve sularını sakın içmeyin!"
Prof. Dr. Canan Karatay Tekirdağ'da katıldığı bir programda konuştu. Meyve sularının içerisinde şeker olduğunu açıklayan Karatay, vücuttaki insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve sularının içilmemesi gerektiğini ifade etti.
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