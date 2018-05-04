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  1. Çorum'daki esrarengiz olayda heyecan yaratan gelişme: "Kızı bulduk!"

: "Meyve sularını sakın içmeyin!"

Prof. Dr. 'da katıldığı bir programda konuştu. Meyve sularının içerisinde şeker olduğunu açıklayan Karatay, vücuttaki insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve sularının içilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yerel Tohum Takas Şenliği için 'a gelen Prof. Dr. , tüm meyvelerin içerisinde şeker olduğunu, vücuttaki insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve sularının içilmemesi gerektiğini ifade etti.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 07:24
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